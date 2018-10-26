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Alvaro Negredo, puanı 90+7'de kurtardı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Nasr takımının formasını giyen Alvaro Negredo, 2 gol attığı maçta takımına beraberliği 90+7'de getirdi.

Kaynak: Sporx.com
Alvaro Negredo, puanı 90+7'de kurtardı!
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26 Ekim 2018 20:48
Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde Alvaro Negredo'nun formasını giydiği Al-Nasr, Al-Wahda ile karşılaştı. Al Nasr'da Negredo, 2 gol atarken karşılaşma 2-2 sona erdi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Al-Nasr'a transfer olan Negredo, önce 59'da durumu 1-1'e getiren golü attı, ardından 90+7. dakikada skoru 2-2 yaptı ve takımına 1 puan kazandırdı.

İspanyol forvet bu gollerle birlikte yeni takımında 5. maçında 5. golüne ulaştı.

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