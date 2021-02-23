Alvaro Negredo: 'Pepe ve Ramos uykularımı kaçırıyordu'

İspanyla La Liga takımlarından Cadiz'de forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, açıklamalarda bulundu.



Puyol'a karşı çok zorlandığını söyleyen Negredo, "Kariyerimde karşılaştığım en iyi savunma oyuncusu Puyol'du. Gençken onunla karşılaşmıştım ve adeta bir uçaktı. Ramos da Puyol'a benzer bir oyuncu. İkisi de maçta sizi sürekli yokluyor ve tehdit ediyor. Beşiktaş'ta Pepe ile birlikte forma giymiştim ama o, Ramos'la birlikte oynadığı zamanlarda maçtan önceki gece uyuyamıyordum." dedi.



VAR sistemini eleştiren İspanyol futbolcu, "Real Sociedad maçında topa elle müdahalem var evet. Ancak Elche ile oynadığımız maçta rakibimize de aynısı oldu ve düdük çalınmadı. Aynı pozisyon Atletico maçında Koke'ye oldu ve yine düdük çalınmadı. Şikayet etmenin bir faydası yok ama VAR, ikna edici değil. Nasıl kullanıldığından, oyunu durdurduğu pozisyonlardan, maçın ritmini çok bozduğundan ve oyuncuların kafasını çok karıştırdığından VAR'a ikna olamadım." ifadelerini kullandı.



En iyi anlaştığı teknik adamın Unai Emery olduğunu dile getiren Alvaro Negredo, "Benden en iyi şekilde yararlanan hoca Unai Emery'di, bunu hep söyledim. Onunla Almeria'da tanışmıştım. Sonra Sevilla'da beraberdik. Çalışma biçimi, futbolu yaşaması, her maça aynı ciddiyette hazırlanması... Bunu çok az hocada görmüştüm. Benim için benden en iyi yararlanan antrenör o. Almeria'da çok iyi başladım ve ardından onunla Sevilla'da çok güzel yıllar geçirdim." şeklinde konuştu.



