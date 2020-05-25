Bir sezon Beşiktaş forması giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr'ın yolunu tutan Alvaro Negredo, futbol oynamak için yeniden ülkesine dönmek istediğini söyledi.34 yaşındaki İspanyol forvert, kariyeri sırasında Real Madrid, Manchester City, Sevilla ve Valencia gibi kulüplerin de formasını giydi.İspanyol basınına verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Alvaro Negredo; "" dedi.Alvaro Negredo, bu sezon BAE Körfez Ligi'nde çıktığı 17 maçta takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.