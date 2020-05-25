Bir sezon Beşiktaş forması giydikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr'ın yolunu tutan Alvaro Negredo, futbol oynamak için yeniden ülkesine dönmek istediğini söyledi.
34 yaşındaki İspanyol forvert, kariyeri sırasında Real Madrid, Manchester City, Sevilla ve Valencia gibi kulüplerin de formasını giydi.
"SON DANSI AVRUPA'DA YAPACAĞIM"
İspanyol basınına verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Alvaro Negredo; "Kontratım bu sene sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz. Tekrar İspanya'da oynamak isterim ancak şu an Almeira ile ilgili bir gelişme yok. Kendi 'son dans'ımı Avrupa'da yapmak istiyorum." dedi.
Alvaro Negredo, bu sezon BAE Körfez Ligi'nde çıktığı 17 maçta takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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34 yaşındaki İspanyol forvert, kariyeri sırasında Real Madrid, Manchester City, Sevilla ve Valencia gibi kulüplerin de formasını giydi.
"SON DANSI AVRUPA'DA YAPACAĞIM"
İspanyol basınına verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Alvaro Negredo; "Kontratım bu sene sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz. Tekrar İspanya'da oynamak isterim ancak şu an Almeira ile ilgili bir gelişme yok. Kendi 'son dans'ımı Avrupa'da yapmak istiyorum." dedi.
Alvaro Negredo, bu sezon BAE Körfez Ligi'nde çıktığı 17 maçta takımına 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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