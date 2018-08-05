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Alvaro Negredo için iki talip daha çıktı!

Rayo Vallecano ile anlaşamayan İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı. Levante ve Real Sociedad'ın Negredo için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Kaynak: Takvim
Alvaro Negredo için iki talip daha çıktı!
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05 Ağustos 2018 03:26
Beşiktaş Negredo'yu satmak için tüm hamleleri yaparken İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı.

Levante ve Real Sociedad'ın Negredo için Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Rayo Vallecano ile anlaşma sağlayamayan Negredo'nun Levante ve Real Sociedad'ın yapacağı teklifleri beklediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın bu oyuncuyu bonservisiyle satmayı planladığı ancak Negredo'nun yıllık ücretinin sorun yarattığı belirlendi.

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