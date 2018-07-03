İki yıl sonra İspanya La Liga'ya yükselen, alt yapısından çıkan'yu'tan transfer etmek için çalışmalara başladı.Beşiktaş'ın yeni sezon kampına almadığı Negredo'yu transfer etmek isteyen Rayo Vallecano'nun bu transferdeki tek engeli ise 32 yaşındaki golcü oyuncunun Beşiktaş'tan aldığı maaş.İspanyol basınının iddiasına göre Rayo Vallecano, Negredo'dan maaşını düşürmesini beklerken tecrübeli forvetten gelecek cevaba göre işi resmiyete dökecek.Futbola Rayo Vallecano'da başlayan Alvaro Negredo, bir gün eski takımına dönmek istediğini saklamamıştı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 43 maça çıkan Negredo, 15 gol ve 9 asiste imza atmıştı.