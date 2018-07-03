İki yıl sonra İspanya La Liga'ya yükselen Rayo Vallecano, alt yapısından çıkan Alvaro Negredo'yu Beşiktaş'tan transfer etmek için çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ın yeni sezon kampına almadığı Negredo'yu transfer etmek isteyen Rayo Vallecano'nun bu transferdeki tek engeli ise 32 yaşındaki golcü oyuncunun Beşiktaş'tan aldığı maaş.
MAAŞINI DÜŞÜRMESİNİ BEKLİYORLAR
İspanyol basınının iddiasına göre Rayo Vallecano, Negredo'dan maaşını düşürmesini beklerken tecrübeli forvetten gelecek cevaba göre işi resmiyete dökecek.
DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SAKLAMIYOR
Futbola Rayo Vallecano'da başlayan Alvaro Negredo, bir gün eski takımına dönmek istediğini saklamamıştı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 43 maça çıkan Negredo, 15 gol ve 9 asiste imza atmıştı.
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Beşiktaş'ın yeni sezon kampına almadığı Negredo'yu transfer etmek isteyen Rayo Vallecano'nun bu transferdeki tek engeli ise 32 yaşındaki golcü oyuncunun Beşiktaş'tan aldığı maaş.
MAAŞINI DÜŞÜRMESİNİ BEKLİYORLAR
İspanyol basınının iddiasına göre Rayo Vallecano, Negredo'dan maaşını düşürmesini beklerken tecrübeli forvetten gelecek cevaba göre işi resmiyete dökecek.
DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SAKLAMIYOR
Futbola Rayo Vallecano'da başlayan Alvaro Negredo, bir gün eski takımına dönmek istediğini saklamamıştı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 43 maça çıkan Negredo, 15 gol ve 9 asiste imza atmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın