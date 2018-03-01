Alvaro Negredo: 'Daha çok oynamak istiyorum'

ın İspanyol golcüsüile oynadıkları kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.Negredo, daha çok oynamak istediğini söylerken; "Takım için çok çalışmalıyım. Daha çok oynamak istiyorum. Kendimi hocama göstermeye çalışıyorum. Maça iyi başladık ama sonra hatalar yaptık. Maçın sonuna doğru toparlandık ve beraberliği aldık." ifadelerini kullandı.