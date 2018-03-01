Alvaro Negredo: 'Daha çok oynamak istiyorum'

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Negredo, daha çok oynamak istediğini söylerken; "Takım için çok çalışmalıyım. Daha çok oynamak istiyorum. Kendimi hocama göstermeye çalışıyorum. Maça iyi başladık ama sonra hatalar yaptık. Maçın sonuna doğru toparlandık ve beraberliği aldık." ifadelerini kullandı.
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Negredo, daha çok oynamak istediğini söylerken; "Takım için çok çalışmalıyım. Daha çok oynamak istiyorum. Kendimi hocama göstermeye çalışıyorum. Maça iyi başladık ama sonra hatalar yaptık. Maçın sonuna doğru toparlandık ve beraberliği aldık." ifadelerini kullandı.
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