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Alvaro Negredo: "Daha çok oynamak istiyorum"

Alvaro Negredo, 2-2 sona eren olaylı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Alvaro Negredo: 'Daha çok oynamak istiyorum'
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01 Mart 2018 23:45
Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Negredo, daha çok oynamak istediğini söylerken; "Takım için çok çalışmalıyım. Daha çok oynamak istiyorum. Kendimi hocama göstermeye çalışıyorum. Maça iyi başladık ama sonra hatalar yaptık. Maçın sonuna doğru toparlandık ve beraberliği aldık." ifadelerini kullandı.

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