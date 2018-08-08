Cardiff iddiası

Yüksek yıllık ücreti nedeniyle yeni ekonomik planlama çerçevesinde kadroda düşünülmeyen ve bu yüzden İspanya'da kendisine kulüp bakılan Alvaro Negredo'nun, takımdaki geleceğinin bir an önce netleşmesini istediği öğrenildi.Bu konuda menajeriyle sürekli görüşen İspanyol golcünün en kısa sürede yeni sezonda yer alacağı takımın belli olmasını istediği bildirildi.Beşiktaş'ta kalma şansının çok düşük olduğunu bilen ve İspanya'ya dönmeyi planlayan tecrübeli golcünün, yıllık ücretinde indirim yapmaya ise sıcak bakmadığı vurgulandı. 4 milyon 350 bin euro olan yıllık ücreti gideceği takım ile Beşiktaş arasında paylaşılacak olan Alvaro Negredo'nun, transfer dönemi bitene kadar Türkiye'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasına sıcak bakmadığı golcüye forma vermeyeceğini düşünen siyah-beyazlı yönetim, Negredo'nun eşinin istememesi nedeniyle Avrupa dışındaki teklifleri ise değerlendirmeye almıyor.Premier Lig'e yeni yükselen Cardiff City'nin, Alvaro Negredo'nun peşinde olduğu iddia edildi.İngiliz basınında yer alan haberlerde, Teknik Direktör Neil Warnock'un, Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya çalıştığı İspanyol golcüyü kadrosunda görmek istediği savunuldu. Negredo, İngiltere'de daha önce Manchester City ve Middlesbrough formaları giymişti.