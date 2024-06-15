Alvaro Morata: "Şampiyonluk için 5 maç kaldı"

İspanya'nın yıldız oyuncusu Alvaro Morata kazandıkları İtalya maçı sonrasında konuştu.

Alvaro Morata: 'Şampiyonluk için 5 maç kaldı'
Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya'da takım kaptanı Alvaro Morata karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

EURO'yu kazanmak için 5 maçlarının kaldığını söyleyen Morata şu ifadeleri kullandı:

"Tribüne gelen tüm insanlara teşekkür ederim. İnsanlar geldiğinde çok şey fark ediyor. Çok mutluyuz. Sonuç farklı olabilirdi ama dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahipler. Biz çok talepkarız. Birkaç net pozisyonumuz vardı ama kaleci iyi kurtarışlar yaptı. Bize karşı oynamanın zor olduğunu gösterdik. Tüm maçları izliyoruz ve çok iyi takımlar var ama biz lider olmak istiyoruz ve herkese karşı rekabet edebileceğimizi kafamıza yerleştirmek istiyoruz. Arnavutluk'a karşı başımızı dik tutalım, bu sadece başka bir maç ve Avrupa Şampiyonasında bağlantıyı koparamazsınız. Euro'yu kazanmak için beş maç kaldı."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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