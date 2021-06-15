Alvaro Morata Juventus'ta kaldı!

Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Alvaro Morata Juventus'ta kaldı!
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15 Haziran 2021 23:36
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.

Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol golcünün gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

İspanya'nın Atletico Madrid takımından geçen sezon kiralanan Morata, 2014-2016 arasında da Juventus'ta top koşturmuştu.

İspanyol golcü, bugüne kadar Juventus formasıyla 137 maçta 47 gol attı.


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