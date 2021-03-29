Alvaro Morata: 'Akıl sağlığımızı korumalıyız'

Juventus'un golcüsü Alvaro Morata, futbolcuların akıl sağlığına daha çok önem verilmesini söyledi.



İspanyol oyuncu, "Hiçbir zaman depresyon geçirmedim ve umarım geçirmem. Bir dönem çok yaklaştım. Bence yeterli önem verilmiyor. Bunalım, kırık bir bilek gibidir. Teknik ve taktik olarak kendimizi geliştirmeye çalıştığımız gibi akıl sağlığımız için de mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



2017'de Real Madrid'den Chelsea'ye 66 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Morata, üzerindeki baskı nedeniyle 1,5 yıl boyunca iyi durumda olmadığını da belirtti.



