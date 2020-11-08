Alvaro Benito: 'Hazard'ın yokluğu Real için geri adım!'

İspanyol radyosu Cadena SER'in yorumcusu Alvaro Benito, koronavirüs nedeniyle Valencia karşısında oynayamayacak olan Real Madrid oyuncuları Hazard ve Casemiro'nun yokluğunda başkent ekibinin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını analiz etti.



Casemiro yerine İspanyol orta saha oyuncusu Isco'nun düşünülebileceğini söyleyen Benito, "Isco, yıllardır form düşüklüğü içerisinde. Yeteneğin varsa tek yapman gereken kı.ını sıkmak. Real Madrid'de yeniden bir başlangıç yapmalı. Formunu yükseltebileceğini düşünüyorum. Neler olduğunu anlayabilmeli." dedi.



Hazard'ın eksikliğini değerlendiren Alvaro Benito, "Hazard'ın maç ritmine ihtiyacı var, şu ana kadar devamlılık sağlayamadı. Patlayıcı bir oyuncu, onun eksikliği tabii ki küçük bir geri adım olabilir." ifadelerini kullandı.



Hazard'ın yerine oynayabilecek oyuncuları da analiz eden Benito, "Zidane'dan Rodrygo sürprizi bekliyor muyum? Zor. Bence Zidane, Asensio'ya süreklilik kazandırmaya çalışıyor ama olmuyor. Madrid sonsuza kadar bekleyemez. Bence Vinicius oynayacak. Hazard benim için vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir oyuncu." şeklinde konuştu.



