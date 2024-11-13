New Orleans Pelicans, guardı Jose Alvarado'nun hamstring sakatlığı geçirmesinin ardından altı hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiğini duyurdu.



Pelicans, Alvarado'ya çekilen röntgenlerin hamstring zorlanması teşhisini ortaya koyduğunu ve yaklaşık üç hafta içinde yeniden değerlendirileceğini ekledi.



Alvarado, takımın Pazartesi günü Brooklyn Nets'e karşı 107-105 skorla kaybettiği maçta sakatlanmış, üçüncü çeyreğin bitimine 7:14 kala bacağındaki rahatsızlık nedeniyle soyunma odasına gitmişti. 26 yaşındaki oyuncu son çeyreğin ilk iki dakikasında oyuna dönmüş olsa da, bitime 7:34 kala karşılaşmayı tamamen terk etmişti.



Alvarado bu sezon forma giydiği 11 maçta kariyerinin en yükseği olan 10.7 sayı ortalamasının yanı sıra, 4.5 asist, 2.2 ribaund ve 1.5 top çalma istatistikleriyle ve %40 üçlük isabetiyle oynuyor.



Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Pelicans, Alvarado dışında Zion Williamson, CJ McCollum, Herbert Jones, Dejounte Murray ve Jordan Hawkins'ten de yoksun durumda.



