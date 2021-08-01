Altyapıya hocayı Pereira seçecek

Fenerbahçe'den altyapı kararı...



Sarı-Lacivertli altyapıdan geleceğin yıldızlarının çıkacağına inanan Başkan Ali Koç ve ekibi, A takım ile koordineyi sağlayacak bir hocayı takıma kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda da görev teknik direktör Vitor Pereira'ya verildi.



Portekizli çalıştırıcının seçeceği isim Kanarya'nın gençlerinin yetişmesinde başrolü oynayacak ve Pereira'yla koordineli çalışarak, A takıma daha fazla oyuncu kazandıracak.



