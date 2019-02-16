Altyapılarda 50 takım arasına giremedik

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın en iyi altyapılarını mercek altına aldı. Son 5 yılda Avrupa'nın 5 büyük liginde altyapısından yetişmiş oyuncuların aldığı toplam dakikaya göre belirlenen sıralamanın zirvesinde 319 bin 224 dakikayla yer alan Barcelona 55 kulübe 69 oyuncu yetiştirdi.İkinci sıradaki Real Madrid 44 kulübe 69 oyuncu yetiştirirken, bu oyuncular 304 bin 52 dakika süre aldı.Bu iki devi Lyon, Manchester United ve Rennes takip etti.Listedeki en ilginç ekip ise 21. sıradaki Arjantin'den Boca Juniors oldu. Boca'dan Avrupa'ya giden 26 oyuncu, 37 kulüpte toplam 133 bin 56 dakika süre aldı. 50 kulüplük sıralamaya giren Türk takımı ise olmadı.