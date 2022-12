Altunoluk ailesinin büyük gururu

Dünya şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler, ayrı bir mutluluk ve heyecan yaşadı.



Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda finalde Güney Kore'yi 10-4 yenerek altın madalya kazanan milli takım, tarihi bir başarıya imza attı.



Bu tarihi başarıyı kazanan milli takımın kadrosunda bulunan Sevda-Sevtap kardeşler ile en büyük destekçileri olan anne Sevgi Altunoluk ve baba Savaş Altunoluk, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Golbol Kadın Milli Takım kaptanı Sevda Altunoluk, 16 yıldır golbol oynadığını belirterek, "Bazen pes ettiğim zamanlar oldu. Ama her zaman beni kaldıran, bırakmamı istemeyen bir ailem vardı. Ailemin desteği çok büyük." dedi.



Ailesinin desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayan Sevda, "Her maçtan önce ve sonra bizleri motive ediyorlar. Biz de onlar ve tüm Türkiye için oynuyoruz. Bunun sonucunda da başarıları getiriyoruz, çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.



Portekiz'de tarihi bir şampiyonluk elde ettiklerinin altını çizen kaptan Sevda, şöyle devam etti:



"Paralimpik oyunlarından sonra bunun arkasından kazanmamız gereken bir şampiyonluğumuz daha var, eksiğimiz var demiştim. Arkadaşlarım da bunun bilincindelerdi. Onlar da çok istiyorlardı. Böyle bir kariyeri kim istemez ki. Sonunda büyüleyici bir kupayla döndük. Bu şampiyonluğun arkasında gizli kahramanlar da var. Yenimahalle Spor Kulübü oyuncusuyum. Onların inanılmaz desteği çok kıymetli. Hocam Osman Karalı'nın desteği, bizlere vermiş olduğu eğitim çok önemli."



Sevda, genç sporcuların kendisini örnek almasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok fazla sorumluluğum var. Herkes beni rol model olarak görüyor. Bu çok gurur ve mutluluk verici. Camia içinde bu kadar sene geçmiş, demek ki başarılı, güzel, doğru şeyler yapabilmişim. İstediğim, hedefim buydu." değerlendirmesinde bulundu.



Bir kez daha "gol kraliçesi" olan Sevda, "Takımıma destek olmak için çok çalışıyorum. Rakiplerimi çok iyi tanıdığım için arkadaşlarıma da yardımcı oluyorum. Sonunda kusursuz bir başarı. Kendi rekorumu da kırmış oldum. Bu da beni çok mutlu etti. Ama beni en çok mutlu eden, çeyrek finalde atılan altın goldü." ifadelerini kullandı.



Sevda, kardeşiyle mili takımda oynamasıyla ilgili "Takımımızdaki herkes benim kardeşim. Ancak tabii ki de kardeşimle oralara gitmek, bu şampiyonlukları yaşamak çok güzel bir duygu. Birbirimize her anımızda destek oluyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Sevtap Altunoluk: "Ablam en büyük destekçim"



Sevtap Altunoluk ise ablasının sayesinde golbol ile tanıştığını ve ailesinin desteğini her zaman hissettiğini söyledi.



Ailenin desteğinin başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan Sevtap, şöyle konuştu:



"Ben normalde evdeydim. Ablamın sayesinde golbola başladım, elimden tuttu. Sonrasında kulüp antrenörüm Osman Karalı hocam elimden tuttu. Onların sayesinde buralara kadar gelebildim. Ablam en büyük destekçim. Annem ve babam zaten bizi hiç yalnız bırakmadı, yurt dışında da olsak varlıklarını hissettiriyorlar. Sürekli destek oluyorlar, onlara çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonluğu bambaşka bir duydu. İlk dünya şampiyonluğumuz. Paralimpik oyunları, Avrupa şampiyonluğum vardı ama dünya şampiyonluğu benim için çok farklı. Çok mutlu olduk. Biz bu şampiyonluğu çok istiyorduk. Çok çalıştık ve sonunda şampiyonluğu aldık."



Anne ve babadan ailelere çağrı



Sevda-Sevtap kardeşlerin annesi Sevgi Altunoluk, dünya şampiyonluğu sonrası büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Çok büyük gurur. Takımdaki kızlarımızın hepsiyle gurur duyuyorum. Ama Sevda ve Sevtap Altunoluk'un annesi olarak çok büyük gurur duyuyorum. Maçlarını heyecandan canlı izleyemedim, tekrarını izliyorum. Müsabakaları her izlediğimde gururum daha da artıyor. Aileler çocuklarına her zaman destek versinler." diye konuştu.



Baba Savaş Altunoluk da kızlarıyla çok gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bütün ekibe elde ettikleri başarı için çok teşekkür ediyoruz. Maçları izlerken çok heyecanlandım. Her zaman kızlarımızı destekledik. Kendileriyle çok gurur duyuyoruz. Aileler, çocuklarının arkasında dursunlar. Destekledikleri sürece çocukların yapamayacakları hiçbir şey yok." görüşünü paylaştı.





