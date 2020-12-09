Altunizade Acıbadem Hastanesi sağlık ekibinden Fenerbahçeli futbolculara test

Sarı-lacivertli futbolculara, hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test uygulandı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Altunizade Acıbadem Hastanesi sağlık ekibinden Fenerbahçeli futbolculara test
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09 Aralık 2020 15:13
Fenerbahçeli futbolculara, hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altunizade Acıbadem Hastanesi sağlık ekibi, futbolcularımızın hormon, vitamin ve mineral düzeylerini takip etmek için test uyguladı." ifadelerine yer verildi.



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