Altuğ Çelikbilek, Roland Garros elemelerinde ikinci tura çıktı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık (Roland Garros) turnuvasının birinci eleme turunda Hintli rakibi Yuki Bhambri'yi yenerek 2. tura yükseldi.



Sezonun ikinci grand slam turnuvası Roland Garros'ta Türk tenisçiler İpek Öz, Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel'in de yer aldığı eleme karşılaşmaları, başkent Paris'te başladı.



Elemelerin ilk turunda Altuğ Çelikbilek, Hintli rakibi Yuki Bhambri'yi 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı. Çelikbilek, ikinci turda Çekyalı raket Zdenek Kolar ile karşılaşacak.



Turnuvada mücadele eden diğer Türk tenisçi Cem İlkel, Fransız sporcu Alexandre Muller'e 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek elendi.



Milli sporcu İpek Öz ise ilk maçında yarın Ukraynalı raket Daria Snigur ile karşı karşıya gelecek.













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