Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da finalde

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da düzenlenen ATP turnuvası Tata Open Maharashtra elemelerinde final turuna yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, elemelerde Hint rakibi Mukund Sasikumar'ı 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Altuğ, elemelerin final turunda Çek Vit Kopriva ile karşılaşacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, elemelerde Hint rakibi Mukund Sasikumar'ı 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Altuğ, elemelerin final turunda Çek Vit Kopriva ile karşılaşacak.