Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da finalde

Hindistan'da düzenlenen ATP turnuvası Tata Open Maharashtra elemelerinde milli tenisçi Altuğ Çelikbilek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da finalde
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30 Ocak 2022 15:23
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Hindistan'da düzenlenen ATP turnuvası Tata Open Maharashtra elemelerinde final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, elemelerde Hint rakibi Mukund Sasikumar'ı 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Altuğ, elemelerin final turunda Çek Vit Kopriva ile karşılaşacak.

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