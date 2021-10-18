Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel ve İpek Öz kariyerlerinin en yüksek sıralamasına ulaştı

Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel ve İpek Öz kariyerlerinin en yüksek sıralamasını elde ettiler.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel ve İpek Öz kariyerlerinin en yüksek sıralamasına ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2021 13:56
Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel ve İpek Öz kariyerlerinin en yüksek sıralamasına ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ATP sıralamasında Altuğ Çelikbilek 4 sıra yükselerek 165, Cem İlkel 13 sıra yükselerek 166. sıraya yerleşti.

WTA sıralamasında ise İpek Öz 49 sıra yukarı çıkarak 294. sıraya yükseldi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.