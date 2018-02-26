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Altıparmak: "Üstünlüğümüz ortaya çıktı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Adanaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Altıparmak: 'Üstünlüğümüz ortaya çıktı'
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26 Şubat 2018 23:24
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ortaya koyulan güzel oyun sonucunda hak ettikleri 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin tek pozisyonunun gol ile sonuçlandığını belirtti. İsteyen ve hak eden takımın 3 puanı aldığını vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Maçın başından sonuna kadar galibiyeti isteyen, arzu eden bir takım olduk. Ayağa pas yaparak kanatları kullandık. Oyuncularım inanılmaz mücadele etti ve özellikle ikinci yarı fizik üstünlüğümüz ortaya çıktı. Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım istekli ve arzuluydu. Muhteşem bir taraftarımız vardı ve 90+4'te maçı kazandık."

- Özköylü: "Kötü bir mağlubiyet oldu"

Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de, rakiplerinin karşılaşmanın ikinci yarısında topa daha çok sahip olduğunu aktararak, "Sahasında iyi oynayan bir takım ve bizden daha etkili oynadılar. Son dakika yaptığımız büyük hata alacağımız 1 puanı da kaybettirdi. Kötü bir mağlubiyet oldu." ifadesini kullandı. 

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