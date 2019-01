Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluk için takımda aile ortamının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu yönde önemli mesafe katettiklerini söyledi.Altıparmak, yaptığı açıklamada, devre arası kampını sürdürürken bir yandan da takımı güçlendirmek için yönetimle koordineli olarak transfer çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.Kamp döneminin çok iyi geçtiğini anlatan deneyimli teknik adam, kondisyon olarak oldukça üst seviyeye geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Çalışmalarımızı hiç ara vermeden sürdürüyoruz. Hemen hemen her gün çift idman yapıyoruz. Bazı günler idmanı teke düşürüp, oyuncularımızı dinlendiriyoruz. Kampın sonuna geliyoruz. Bu sürede de çok yoğun çalıştık ama inşallah bu yoğunluğun mükafatını ligde alacağız. Hazırlık çalışmalarında bizi sevindiren bir olgu daha var, o da aile ortamını büyük oranda sağlamış olmamız. Yeni transferlerimizin adaptasyonu ve takıma girme istediği üst düzeyde. Diğer oyuncularımızın da yeni arkadaşlarımıza sıcaklığı bizi sevindiriyor. Aile ortamı her zaman çok önemli, şampiyonluk için aile olmalıyız. Bu yönde de bizi sevindiren gelişmelere şahitlik ediyoruz. İnşallah mayıs ayı geldiğinde Gaziantep halkıyla beraber mutlu ve keyifli bir şampiyonluk yaşayacağız. Tüm planımız bu yönde."Çok cazip olmadıkça, kadroya iki isim dahil edip transfer dönemini tamamlamayı planladıklarını aktaran Mehmet Altıparmak, "Şu an için santrfor ve kanat oyuncusu bekliyoruz. Belki ekstra bir oyuncu daha olabilir." değerlendirmesinde bulundu.Santrfor transferini çok önemsediklerini aktaran teknik direktör Mehmet Altıparmak, şunları dile getirdi:"Alacağımız santrfor, pivot bir oyuncu olsun istiyoruz. Çünkü kadromuzdaki Poepon ve Chabbi, zaten araya ve sürekli koşan oyuncular. O yüzden bize gelecek santrfor topu tutup, saklamalı. Bu anlamda Avrupa'dan ve Türkiye liglerini bilen birkaç santrforla görüşüyoruz. Bunların ortak özelliği, top tutan, saklayan ve servis yapabilen oyuncu olmaları. Böyle bir oyuncu alabilirsek ikinci yarı için elimiz güçlenir. Çünkü ikinci yarı rakipler çok daha fazla kapanacak."Mehmet Altıparmak, transferleri kısa zamanda tamamlamayı arzu ettiklerini bildirerek, "İstediğimiz oyuncuların bir an önce aramıza katılması iyi olacak. Bu yüzden ince eleyip sık dokurken, hızlı hareket etmeye de çalışıyoruz. Hemen olsun istiyoruz ama istediğimiz oyuncuların durumu, kulüpleriyle olan ilişkileri işi biraz uzatabiliyor. Kulübümüzün yapısına ve bütçemize en uygun ismi inşallah aramıza dahil edeceğiz." diye konuştu.Ligin ikinci yarısının ilk maçında Denizlispor ile karşılaşacaklarını anımsatarak Altıparmak, transferlerin bir an önce aralarına katılmasının bu önemli müsabaka için de önem arz ettiğini kaydetti.Mehmet Altıparmak, daha önce Galatasaray forması da giyen Hollandalı deneyimli futbolcu Wesley Sneijder'in Gazişehir Gaziantep ile anılmasının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:"Açıkçası bizim Sneijder ile ilgili isteğimiz olmadı. Sneijder'i istediğimiz yazılıp çiziliyor ama bunlar sadece basında geçiyor. Onun dışında bir gelişme olmadı. Sneijder, 3 gün önce de Adana Demirspor ile yazılmıştı. Bunların birileri tarafından oluşturulan spekülasyon olduğunu düşünüyorum."