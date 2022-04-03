Altıparmak: 'Kocaeli'yi buradan biz çıkaracağız'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altaş Denizlispor'a 5-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftarlardan özür diledi.



Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak, Kocaelispor'a yakışmayan bir sonuç aldıklarını vurgulayarak, "Maçın başında oyun tamamen üstünlüğümüzdeydi, çok pozisyon yakaladık, onları neticelendiremedik. Yediğimiz golden sonra 1-1'i yakaladık. İkinci yarı her şey tersine döndü." dedi.



Altıparmak, rakibin nasıl oynayacağını, ne yapacaklarını bildikleri halde aynı golleri yediklerini belirterek, şunları söyledi:



"2-1'den sonra belki Samet'in bomboş pozisyonu 2-2'yi yakalamış olsak, gene oyunu farklı işlere çözerdik ama 3-1'den sonra santrasında top kaptırdık, 4 oldu. Tabii oyun konsantrasyonumuz, her şeyimiz bozuldu. Şu anda çok üzgünüz, oyuncularımıza da gerekli konuşmaları yaptık. Bizler de bundan ders alacağız. Bu duruma biz getirdik, Kocaelispor taraftarı merak etmesin, buradan da onu biz çıkaracağız. Şu anda ne desek çok boş olacak, 8 haftalık periyodumuz var. Bütün maçlarımız final olacak. Bu oyuncularla buradan çıkacağız."





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