Altıntop ve Özil'den Benzema'ya tebrik

Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Karim Benzema'yı eski takım arkadaşları Mesut Özil ve Hamit Altıntop tebrik etti.
TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler kardeşim, bunu hak ettin." sözlerini kullandı.
Mesut Özil ise yaptığı paylaşımda Benzema'ya "Adamım Benzi, dünyanın en iyi oyuncusu. Ballon d'Or'u kazanacağını hep söyledim. Ve bunu çok fazla hak ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum kardeşim." diyerek tebrik etti.
TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler kardeşim, bunu hak ettin." sözlerini kullandı.
Mesut Özil ise yaptığı paylaşımda Benzema'ya "Adamım Benzi, dünyanın en iyi oyuncusu. Ballon d'Or'u kazanacağını hep söyledim. Ve bunu çok fazla hak ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum kardeşim." diyerek tebrik etti.
Hamit Altıntop: "Tebrikler kardeşim, bunu hak ettin." pic.twitter.com/QPwLwFxxap
— Sporx (@sporx) October 17, 2022
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