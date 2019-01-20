Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçında Altınordu ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 1-0'lık skorla evs ahibi Altınordu oldu.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada Gazişehir Gaziantep'ten transferi olan eski oyuncusu Okan Derici kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 29'a yükseltti. Balıkesirspor Baltok 23 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor'u ağırlayacak.
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Altınordu'ya galibiyeti getiren golü 88. dakikada Gazişehir Gaziantep'ten transferi olan eski oyuncusu Okan Derici kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 29'a yükseltti. Balıkesirspor Baltok 23 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Altınordu, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın