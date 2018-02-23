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Altınordu'ya iki müjde

Spor Toto 1. Lig'de evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da genç forvet Fatih'in iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Ayrıca, Altınordu'ya dünya standartlarında hibrit çim geliyor.

Kaynak: DHA
Altınordu'ya iki müjde
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23 Şubat 2018 13:40
Spor Toto 1. Lig'de pazartesi günü evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da genç forvet Fatih'in iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Ankaragücü deplasmanı sonrası sağ üst adalesinde meydana gelen zorlanma nedeniyle Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor (D), Samsunspor ve Gaziantepspor (D) müsabakalarında forma giyemeyen Fatih, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu hafta 20 yaşındaki santrforu kadroya alması bekleniyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren Oğulcan forma giyemeyecek. Ağrıları olan Serkan'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

ERZİK SAHASI'NA HİBRİT ÇİM
Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde Şenes Erzik'in adını taşıyan hibrit saha kısa süre sonra hizmete açılacak. Hollandalı bir firma tarafından yapılan İzmir'in ilk hibrit çimli sahasında son aşamaya gelindi. Hibrit çim döşeme işini bir çadırın içinde gerçekleştirerek işlemi gizli tutan firma, gün boyunca sahayı ilmek ilmek örüyor. Altınordulu gençler, yakında Premier Lig ekiplerinin sahip olduğu güzellikte bir sahada futbol oynamaya başlayacak. Doğal çimin sentetik liflerle birleşmesinden oluşan hibrit çim, sakatlıkları azaltması, dört mevsim kullanıma uygun olması, kendini çabuk yenilemesi, çim kopmalarının yaşanmaması gibi avantajları sayesinde son dönemde tercih ediliyor.

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