Altınordu'ya Adanaspor çelmesi!

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Altınordu, Adanaspor'u ağırladı.
İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Enis Destan kaydetti. Adanspor'un golünü ise 30. dakikada Ognjen Ozegovic attı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu, 38 puanla 6. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 26 puanla 12. sırada yer buldu.
Altınordu, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.
İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Enis Destan kaydetti. Adanspor'un golünü ise 30. dakikada Ognjen Ozegovic attı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu, 38 puanla 6. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 26 puanla 12. sırada yer buldu.
Altınordu, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.