Altınordu'ya Adanaspor çelmesi!

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Altınordu, konuk ettiği Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altınordu'ya Adanaspor çelmesi!
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20 Şubat 2021 17:57
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Altınordu, Adanaspor'u ağırladı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Enis Destan kaydetti. Adanspor'un golünü ise 30. dakikada Ognjen Ozegovic attı.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu, 38 puanla 6. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 26 puanla 12. sırada yer buldu.

Altınordu, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.



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