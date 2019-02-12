Altınordu'nun yeni 'Değerler Ortağı' AXA Sigorta oldu

Liverpool ile bir araya getirme hedefi

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, AXA Sigorta'nın takımın "Değerler Ortağı" olduğunu belirterek, "Kendi alanında dünya lideri bir kuruluşla birlikte olmak bizim yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor." dedi.Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Özkan, Türkiye'de bazı şeyleri değiştirmek için yola çıktıklarını ve bu konuda cesur olduklarını söyledi.Bu doğrultuda aldıkları manevi desteklerin kendilerine güç verdiğini kaydeden Özkan, AXA Sigorta'nın bir dünya markası olduğunu, kendilerine verecekleri katkıyı doğru şekilde kullanacaklarını dile getirdi.Özkan, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" sloganları doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:"Kendi alanında dünya lideri bir kuruluşla birlikte olmak bizim yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. İnşallah AXA Sigorta ile dünya lideri takım olacağız. Konuşmayacağız, sadece spor yapacağız. Derdimiz illa şampiyonluk, illa yenmek değil. Süper Lig'e de Avrupa'ya da gitsek önceliğimiz yenmek olmayacak."Son dönemde Galatasaray'da Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer olması ve Trabzonspor'da genç oyuncuların forma giymesinin hatırlatılması üzerine Özkan, "Bu Altınordu'nun zorlaması değil, paralarının olmamasından." yanıtını verdi.AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de farklı iş birliklerine imza atarak spor alanında Türkiye'yi gururlandıran başarılara imza atılmasına destek olduklarını söyledi.Altınordu Kulübü ile iş birliği yapabildikleri için çok mutlu olduklarını bildiren Ölken, "Biz bunun finansal bir ortaklıktan çok daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' yetiştirme hedefiyle çalışan Altınordu değerlerinin güçlenerek yaşaması, geleceğe taşınması ve yeni nesillerin de hayatına dokunması için kulübümüzün değerlerine ortak oluyor. Bu sebeple de kendimizi sadece bir sponsordan ziyade 'Değerler Ortağı' olarak adlandırmayı daha uygun buluyoruz." ifadelerini kullandı.Ölken, AXA Sigorta'nın futbolda Liverpool ile de iş birliği içinde olduğunu, önümüzdeki süreçte iki kulübü bir araya getirme kararlığında olduklarını söyledi.AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan da Altınordu Kulübünün taşınmazlarının yanı sıra taşınan varlıklarını sigortalayacaklarını, sporcularını, antrenörlerini ve çalışanlarını seyahat, ferdi kaza ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleriyle güvence altına alacaklarını ve 12 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Cup'a da destek olacaklarını kaydetti.Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge de bu birlikteliğin iki tarafa da önemli katkılar sağlayacağına inandığını aktardı.