Altınordu'nun play-off inadı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında, sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Uğur, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.Uğur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarları önünde kendileri için çok önemli ve zorlu bir maça çıktıklarını ifade etti.Karşılaşmayı kazanan futbolcuları ile taraftarı tebrik eden Uğur, şunları kaydetti:"Ligde kaldığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın inanılmaz bir desteği vardı. Müsabakanın başından sonuna kadar inisiyatif bizdeydi, haklı bir galibiyet aldık. Türkiye'nin en iyi takımlarından birisiyle mücadele ettik. Takım oyununu çok iyi sergiliyorlar. Boşuna buralara gelmemişler. İzin vermiş olsaydık bize de büyük sıkıntı yaşatırlardı. Kendilerine play-off yolunda başarılar diliyorum."Uğur, bir basın mensubunun, kendisinin Adana Demirspor'la sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak gelecek sezon için takım kurma hazırlığı yapıp yapmadığıyla ilgili sorusu üzerine, "Sözleşmemiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde nasıl bir yapılanma olacak, bizim için önemli olan bu. Aynı şartlarda, aynı tarzda bir şey olursa biz olmayız. Ancak, bu insanların isteklerine cevap verecek bir düşünce olursa burada kalırız." diye konuştu.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bugün önemli bir maça çıktıklarını dile getirdi.Adana Demirspor'un çok etkili bir taraftara sahip olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:"Taraftar maça çok büyük etki yaptı. Adana Demirspor bizden daha iyi futbol ortaya koydu. İstediklerimizi yapamadık. Haftaya Erzurumspor'la sahamızda oynayacağız. Kazanıp, kendi işimizi kendimiz görmemiz lazım. Sezonu ilk 6'da bitirmek istiyoruz, bu da bizim elimizde."