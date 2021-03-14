Altınordu'nun konuğu Samsunspor

TFF 1. Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Altınordu ile Yılport Samsunspor 15 Mart Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.



Ligde son 7 maçını yenilgisiz geçen Altınordu, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Haftaya 45 puanla 5. sırada giren İzmir temsilcisi, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde 2. sıradaki Yılport Samsunspor'la puan farkını 2'ye indirecek.



Altınordu'da sakatlıkları bulunan Yusuf Yalçın Arslan ve Şeref Özcan yarın forma giyemeyecek.



Geçen hafta Adana Demirspor'a mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Yılport Samsunspor, 50 puanla 2. sırada yer alıyor. Samsun ekibi, yarın alacağı olası bir galibiyetle lider GZT Giresunspor'la puanını eşitleyecek.



