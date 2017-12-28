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Altınordu'nun istediği Osmanlısporlu isim

Altınordu, Osmanlıspor'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı transfer gündemine aldı.

Kaynak: DHA
Altınordu'nun istediği Osmanlısporlu isim
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28 Aralık 2017 12:54
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Osmanlıspor'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı mercek altına aldı.

Hollanda doğumlu 25 yaşındaki futbolcu, 2014-15 sezonunda Hollanda ekibi FC Den Bosch'dan Samsunspor'a transfer oldu. O sezon Samsunspor'da Play-Off finali oynama deneyimi yaşayan Hasan, daha sonra 2 yıl daha Karadeniz ekibinde görev aldı. Bu sezon başında Süper Lig'de mücadele eden Osmanlıspor'la anlaşan gurbetçi futbolcu ligin ilk yarısında 4 maçta oynarken, kupada 2 kez şans buldu.

Başkent ekibinde mutsuz olduğu iddia edilen Hasan Kılıç'la eski kulübü Samsunspor'un da ilgilendiği öğrenildi. Merkez orta saha, ön libero ve forvet arkası olarak görev alan Hasan, 1. Lig'de 98 maçta 4 kez rakip fileleri sarstı. İzmir ekibi orta saha için Sivasspor'dan Galip Güzel'i de listesinde bulunduruyor. Öte yandan Altınordu, yılbaşı tatilinin ardından Antalya'da kampa girerek ikinci yarı çalışmalarını yapacağı hazırlık maçlarıyla sürdürecek.

SUNAY AKIN'DAN ZİYARET
Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi, sanatçı Sunay Akın'ı ağırladı. Altınordu Futbol Meslek Okulu U15, U16, U17 ve U18 takımları, gazeteci, şair, tiyatro oyuncusu ve araştırmacı Sunay Akın'ın sahne aldığı "Sunay Akın ile Görçek" gösterisini izledi.

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinlikte gençler usta sanatçının hikayelerini büyük ilgiyle dinledi. Hikayelerinin arasında oyunu izlemeye gelen genç futbolculara sık sık da nasihat veren Akın, Altınordu'nun Türk futbolunun geleceği adına önemli adımlar attığı vurgusu yaptı.

Yaklaşık iki saat süren gösterinin ardından Sunay Akın'a porselen Altınordu topu ve kaleci forması hediye edildi. Sunay Akın, gösteri öncesinde ise Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Sahaları, kütüphaneyi, serbest zaman değerlendirme alanı ve organik tarım örnek uygulama alanını gezen Akın bol bol fotoğraf çekti. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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