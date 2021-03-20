Altınordu'nun gözü zirvede! İstanbul'da galip...

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altınordu'nun gözü zirvede! İstanbul'da galip...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2021 15:30
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, 27. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk oldu.

8 haftadır kaybetmeyen Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve serisini 9'a çıkardı.

Kendi evinde çıktığı son 3 maçta galibiyet alamayan İstanbulspor, bu maçla birlikte kötü seriye bir yenisini daha ekledi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Altınordu'nun golleri 48. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 53. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi. Ev sahibi İstanbulspor'un tek golü ise 61. dakikada Eduard Rroca'dan geldi.

Altınordu, bu galibiyetle birlikte puanını 49'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. İstanbulspor ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.