Altınordu'nun gözü üst sıralarda

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları galibiyetin kendilerine pozitif enerji vereceğine inandığını bildirdi.Eroğlu, Osmanlıspor karşısında aldıkları galibiyetin önemli olduğunu, tecrübeli ve kaliteli bir kadroya karşı mücadele ettiklerini belirtti.Maçın genelinde hedefledikleri işleri tam anlamıyla yapamadıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:Ligde bu sezon 3. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Altınordu, 10. haftayı averajla 9. sırada geçti. İzmir temsilcisi, 11. hafta mücadelesinde 2 Kasım Cuma günü Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek.