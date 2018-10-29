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Altınordu'nun gözü üst sıralarda

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu galibiyetin ardından basına konuştu.

Kaynak: AA
Altınordu'nun gözü üst sıralarda
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29 Ekim 2018 12:52
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, aldıkları galibiyetin kendilerine pozitif enerji vereceğine inandığını bildirdi.

Eroğlu, Osmanlıspor karşısında aldıkları galibiyetin önemli olduğunu, tecrübeli ve kaliteli bir kadroya karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Maçın genelinde hedefledikleri işleri tam anlamıyla yapamadıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Golden sonra pas kalitesindeki düşüş, çıkarken kaptırdığımız toplar, üçüncü bölgede son paslardaki odaklanma sorunu, rakibimizin işini kolaylaştırdı. İyi savunma yaparak kazandık. Eskişehirspor maçından sonra gelen bu galibiyet, başımızı üst sıralara çevirmemizi sağlayacak ve bize pozitif enerji verecek."

Ligde bu sezon 3. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Altınordu, 10. haftayı averajla 9. sırada geçti. İzmir temsilcisi, 11. hafta mücadelesinde 2 Kasım Cuma günü Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek.

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