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Altınordu'nun büyük gol sıkıntısı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet oyuncuları ilk 8 haftada beklenen katkıyı yapamadı.

Kaynak: DHA
Altınordu'nun büyük gol sıkıntısı!
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08 Ekim 2018 14:16
Spor Toto 1. Lig'de 8 golü bulunan Altınordu, evinde 4-0 kazandığı Denizlispor maçı dışında oynadığı müsabakaların hiçbirinde 2'den fazla gol sevinci yaşayamadı.

Balıkesirspor Baltok (D), Gazişehir Gaziantep (D) ve Adana Demirspor randevularında gol sevinci yaşayamayan İzmir ekibi, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor (D), Hatayspor ve İstanbulspor müsabakalarında 1'er gol buldu.

Altınordu'da santrfor Kemal 2 gol atarken, forvet Serdar, Anıl, Atakan, Alican, Muhammed ve sakatlanan Enes 1'er kez fileleri sarstı.

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