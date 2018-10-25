Altınordu'nun Avrupa gururu

UEFA Gençlik Ligi'nde 1'inci tur ilk maçında evinde 1-1 berabere kaldığı HJK Helsinki'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur atlayan Altınordu'nun U19 takımı, Avrupa macerasına devam etmenin gururunu yaşıyor.2'nci turda Fransa'nın Montpellier takımıyla eşleyen kırmızı-lacivertliler, ülkemizi Avrupa arenasında bir kez daha başarıyla temsil etmeyi hedefliyor. Altınordu'nun altın gençleri, Fransız rakibiyle 7 Kasım'da İzmir'de, 28 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. 2017'de UEFA Gençlik Ligi'nde 3. turda Atletico Madrid'e elenen Altınordu, bu kez çıtayı daha yükseğe taşımak istiyor.İlk turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını belirten Altınordu U19 Teknik Direktörü Ekrem Kahya, "Maçın genelinde çok iyi oynadık. Rakip sadece bir kez kalemize etkili geldi. Kazanmak için gelmiştik. İlk rakibimiz Helsinki'ydi, şimdi de Montpellier'i elemeye çalışacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Altınordu daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor. Amacımız A takıma ve Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmak. Güvenimi boşa çıkarmayan oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek" dedi.Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, mental olarak iyi hazırlanıp inanarak mücadele ettiklerini söyledi. Orhunbilge, "Çocuklara onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu söylemiştim. Daha iyi top yapıyoruz, daha yaratıcıyız. Helsinki fizik gücüne dayalı alan savunmasıyla oynuyordu. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Çok büyük yatırım yapıyoruz, bizim bu arenada olmamız lazım. Avrupa'da yolumuza devam etmemiz lazım. Ortada çok ama çok emek var. Misyonumuzun kırılma maçıydı. Dengeli, coşkulu, tempolu, arzulu futbol oynadı çocuklar ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık" diye konuştu.Altınordu'nun gençlerini zorlu deplasmanda CEO Barış Orhunbilge'yle birlikte yalnız bırakmayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Helsinki'ye umutlu gelip istediklerini alarak döndüklerini söyledi. Eroğlu, "İlk maçta 10 kişi kalmasaydık yine iyi bir skor alırdık. Rövanş maçında çok iyi mücadele vardı, ikinci yarıda daha iyi oynadık. Maç 1-1 bitse de penaltılarla bile rakibi elerdik. Misyonumuz ve vizyonumuz anlamında ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Skorun da gelmesi Türkiye için büyük gurur. Altınordu emin adımlarla ilerliyor. Avrupa'da ses getirmeye devam ediyor. Bundan sonraki hedefimiz önümüzdeki turu geçmek. Bütün çocukları gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen başta teknik direktör ve yardımcı antrenörler olmak üzere tüm yöneticilerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.