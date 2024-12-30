Altınordulu Sami'yi Bursaspor istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 35 puanla 3'üncü basamakta tamamlayan Altınordu'da başarılı bir performans sergileyen Sami Satılmış'a 3'üncü Lig temsilcisi Bursaspor'un talip olduğu öğrenildi. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta rakiplerine fark atarak liderlik koltuğunda oturan Bursa ekibinin, genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için nabız yokladığı belirtildi.



Kırmızı-lacivertli formayla sezonun ilk yarısında 16 maçta 6 kez rakip fileleri sarsıp 2 de asist yapan milli futbolcunun cazip bir teklif gelmesi halinde ve sezon sonuna kadar takımda kalması şartıyla transfer edilebileceği ifade edildi. Bursa doğumlu Sami; ay-yıldızlı formayla U18, U19 ve son olarak U20 milli takımlarında görev yaptı.



