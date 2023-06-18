Altınordulu Metehan'a Manisa FK talip

Altınordu'da altyapıdan yetişen Metehan Yılmaz'a yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü talip oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altınordulu Metehan'a Manisa FK talip
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18 Haziran 2023 14:45
TFF 2'nci Lig'de 9 yıl sonra mücadele edecek Altınordu'da altyapıdan yetişen Metehan Yılmaz'a yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü talip oldu.

A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın genç ön libero için Manisa temsilcisiyle görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Cazip bir teklif sunulması durumunda 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli alınarak satılması gündeme gelecek. Son 2 sezonda düzenli olarak A takımda şans bulmaya başlayan Metehan, geçen sezon 31 müsabakada görev aldı. Manisa FK, Altınordu ile sözleşmesi süren tecrübeli stoper Erdi Dikmen'e de kanca atmıştı.

 

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