Altınordu'dan Trabzonspor'a bir kaleci daha

Trabzonspor, Altınordu'dan bir kaleci daha transfer ediyor. Bordo-Mavililer daha önce aynı kulüpten Erce Kardeşler'i de kadrosuna katmıştı.



Bu sezon tecrübe kazanması için kulübün 2. Lig'deki hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'ya kiralanan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe'de mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 19 yaşındaki eldiven için 310 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.



5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Muhammet Taha her yıl için 250 bin TL kazanacak. U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında görev alan Taha, toplam 22 kez ay-yıldızlı formayı terletti.



UĞURCAN GÖREVE HAZIR



Alanya maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın çekilen MR'ında korkulan olmadı. Kasık bölgesinde çok hafif bir esneme olduğu öğrenilen 24 yaşındaki kalecinin Ankaragücü maçında oynayabileceği belirtildi.



Ancak Hüseyin Çimşir, Galatasaray maçını düşünerek Uğurcan'ı riske atmayı düşünmüyor.



