Altınordu'dan son 5 yılın en kötü başlangıcı

GÖZTEPE İLE ÖZEL RANDEVU

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'la 1-1 berabere kalarak 8 haftada yalnız 7 puan toplayan Altınordu, son 5 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı.Kırmızı-lacivertliler, 1'inci Lig'de 2014-15 sezonunda ilk 8 maçta 8 puan toplarken, 2015-16'da aynı periyotta 12 puan, 2016-17'de 10 puan, geçen sezon ise 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Altınordu, yeni oyunculardan kurulu bir takım oluşturmanın handikabını yaşayarak istediği sonuçları ilk 8 haftada elde edemedi. Şimdiye kadar sadece Denizlispor'u mağlup eden İzmir temsilcisi, Balıkesirspor Baltok, Kardemir Karabükspor, Hatayspor ve İstanbulspor'la berabere kalırken Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'a ise mağlup oldu.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bulduğumuz golden sonra psikolojik olarak geriye çekilince rakibi önde karşılayamadık. Maçın kırılma anlarında iki tane yüzde yüzlük pozisyonu değerlendiremedik. Bunları atamayınca rakibin direnci ve umudu arttı. 1-0'lık skor her zaman tehlikelidir. İkinci ve üçüncü golü bulmalı ve rakibi kalemizden her zaman uzak tutmalıyız. Oyun anlamında doğru işleri yaparken, gol bölgelerindeki etkinliğimizi üst seviyeye çıkarmalıyız. Milli maç arasında bunların üzerine daha da gidip lige yeniden başlamalıyız" diye konuştu.Öte yandan iç sahada oynanacak Eskişehirspor maçı öncesi ön libero Oğulcan sarı kart cezalısı durumuna düştü.Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılıların organize edeceği özel randevu 14 Ekim Pazar günü Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek. Taraftarlara açık oynanacak müsabakanın bilet fiyatlarını Göztepe belirleyecek.