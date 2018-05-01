  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Altınordu'dan play-off için indirim!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, bilet fiyatlarını 15 liradan 5 liraya indirdi.

Kaynak: AA
Altınordu'dan play-off için indirim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 14:10
Spor Toto 1. Lig play-off mücadalesinde cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, bilet fiyatlarını 15 liradan 5 liraya indirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak maçın telafisinin olmadığı, Altınordu Futbol Okulu öğrencilerinin de tribünde yerini alacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarının 15 liradan 5 liraya düşürüldüğü belirtildi.

Eroğlu: "Artık ipler bizim elimizde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "2014-2015 sezonu son haftasında Adana Demirspor'u yenip 54 puana yükselmemize rağmen play-off'a 55 puanla Samsunspor çıktı. 2016-2017 sezonunda ise Eskişehirspor'u 3-0 yenip 53 puana ulaşmamıza rağmen play-off'a aynı puanla averajla Göztepe ile Giresunspor çıktı. Şimdi artık ipler bizim elimizde. Başka hiçbir maçın sonucuna bakmadan kazanıp tarihimizde ilk kez play-off'a kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için