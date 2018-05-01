Altınordu'dan play-off için indirim!

Spor Toto 1. Lig play-off mücadalesinde cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, bilet fiyatlarını 15 liradan 5 liraya indirdi.Kulüpten yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak maçın telafisinin olmadığı, Altınordu Futbol Okulu öğrencilerinin de tribünde yerini alacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarının 15 liradan 5 liraya düşürüldüğü belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "2014-2015 sezonu son haftasında Adana Demirspor'u yenip 54 puana yükselmemize rağmen play-off'a 55 puanla Samsunspor çıktı. 2016-2017 sezonunda ise Eskişehirspor'u 3-0 yenip 53 puana ulaşmamıza rağmen play-off'a aynı puanla averajla Göztepe ile Giresunspor çıktı. Şimdi artık ipler bizim elimizde. Başka hiçbir maçın sonucuna bakmadan kazanıp tarihimizde ilk kez play-off'a kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.