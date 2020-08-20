Altınordu'dan Okan Derici'ye teşekkür

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yollarını ayırdığı Okan Derici için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Altinordu.org
Altınordu'dan Okan Derici'ye teşekkür
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20 Ağustos 2020 16:13
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yollarını ayırdığı Okan Derici için teşekkür mesajı yayımladı.

Altınordu Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Okan Derici'ye formamızı giydiği her dakika için teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonu devre arasında Altınordu'ya transfer olan Okan Derici geçen sezon ligde 25 maçta 4 gole imza attı.

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