  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?
  •  
    G.Saray'ın yeni kulesi için; ''Öyle bir teklif ki...''

Altınordu'dan, Karabük kalesine yarım düzine gol!

Spor Toto 1. Lig'de 20.hafta mücadelesinde Altınordu kendi evinde Karabükspor'u ağırladı. Altınordu, baştan sona üstün oynadığı mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Altınordu'dan, Karabük kalesine yarım düzine gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 15:31
Spor Toto 1. Lig'de 20.hafta karşılaşmasında Altınordu, Karabükspor'u ağırladı.

Altınordu, karşılaşmadan 18. ve 35. dakikada Anıl Koç, 23. dakikada Muhammed Mert, 31. dakikada Sefa Yılmaz, 33. dakikada Berkay Samancı ve 72. dakikada Murat Uçar'ın golleriyle 6-0 galip ayrıldı.

Altınordu bu sonuçla puanını 35 yaparken, ligin dibine demir atan Karabükspor -1 puanda kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için