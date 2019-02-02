Altınordu'dan, Karabük kalesine yarım düzine gol!

Spor Toto 1. Lig'de 20.hafta karşılaşmasında Altınordu, Karabükspor'u ağırladı.
Altınordu, karşılaşmadan 18. ve 35. dakikada Anıl Koç, 23. dakikada Muhammed Mert, 31. dakikada Sefa Yılmaz, 33. dakikada Berkay Samancı ve 72. dakikada Murat Uçar'ın golleriyle 6-0 galip ayrıldı.
Altınordu bu sonuçla puanını 35 yaparken, ligin dibine demir atan Karabükspor -1 puanda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Altınordu, karşılaşmadan 18. ve 35. dakikada Anıl Koç, 23. dakikada Muhammed Mert, 31. dakikada Sefa Yılmaz, 33. dakikada Berkay Samancı ve 72. dakikada Murat Uçar'ın golleriyle 6-0 galip ayrıldı.
Altınordu bu sonuçla puanını 35 yaparken, ligin dibine demir atan Karabükspor -1 puanda kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın