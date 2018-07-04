Altınordu'dan dünyaya açılma ve Süper Lig açıklaması

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle başlayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu,dedi.Altyapı yapılanması ve öz kaynak modeliyle Avrupa'da üç büyüklerden sonra en fazla tanınan Türk kulübü olduklarını iddia eden Eroğlu,diye konuştu.Altınordu'nun herkes için sempatik bir marka olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu,yorumu yaptı.Gençlere şans vermeyi sürdüreceklerini anlatan teknik direktör Eroğlu, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder örnekleri gibi altyapıdan yeni isimleri vitrine çıkarma felsefesinden ödün vermeyeceklerini kaydetti.