Altınordu'dan Bursa'ya 90+5'te darbe

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Altınordu üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçta Bursaspor'un golü 36. dakikada Batuhan Kör'den geldi. Altınordu'nun golleri ise 69. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 90+5'de Enis Destan'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Bursaspor 30 puanda kaldı. Altınordu ise puanını 31 yaptı.



Bursaspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Giresunspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise aynı haftada sahasında Boluspor'la karşılaşacak.



