Altınordu'da yeni hedef Kubilay

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altınordu, Bursaspor'da kiralanması gündeme gelen genç golcü Kubilay Kanatsızkuş'u listesine aldı.
Bursaspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki santrforun kiralık listesine konulması durumunda Altınordu'nun transfer teklifi sunacağı belirtildi.
Süper Lig'de 41 maçta 8 gol atan 1.90 boyundaki Kubilay, Türkiye Kupası'nda çıktığı 11 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı. Genç forvet alt yaş gruplarında 11 kez milli formayı terletti. Sağ ve sol kanatta da görev alabilen Kubilay, geçmiş yıllarda Bursaspor formasıyla U21 Ligi'nde 32 maçta 31 gol atarak dikkat çekmişti.
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Bursaspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki santrforun kiralık listesine konulması durumunda Altınordu'nun transfer teklifi sunacağı belirtildi.
Süper Lig'de 41 maçta 8 gol atan 1.90 boyundaki Kubilay, Türkiye Kupası'nda çıktığı 11 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı. Genç forvet alt yaş gruplarında 11 kez milli formayı terletti. Sağ ve sol kanatta da görev alabilen Kubilay, geçmiş yıllarda Bursaspor formasıyla U21 Ligi'nde 32 maçta 31 gol atarak dikkat çekmişti.
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