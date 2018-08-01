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Altınordu'da transfer planı tutmadı!

Altyapıdan çıkardığı futbolcularla dikkat çeken Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 'dış transfer yapmayacağız' açıklamasının ardından bir senede 8 transfer gerçekleşti.

Kaynak: DHA
Altınordu'da transfer planı tutmadı!
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01 Ağustos 2018 12:02
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yıllar önce dile getirdiği tamamı altyapı patentli futbolculardan oluşan bir takımla mücadele etme hayali gerçeğe dönüşmedi. 

İzmir kulübünün 2012'de şirketleşmesiyle futbolun patronu olan Seyit Mehmet Özkan, 3'üncüve 2'nci Lig'de üst üste yaşanan iki şampiyonluk sonrası 2014 yılında iddialı açıklamalarda bulundu. Özkan ilk etapta, "2017-18 sezonundan itibaren profesyonel dış transfer yapmayacağız" derken, daha sonra "2018-19 sezonunda tamamı evlatlarımızdan kurulu bir A takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı. Ancak Özkan'ın bu planı hayata geçmedi.

Altınordu yeni sezon öncesi şimdiye kadar dış transferde 8 futbolcuyla anlaştı. Kırmızı-lacivertliler en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor. Altyapıdan yetişen gençlerin büyük bölümü ise deneyim kazanmaları için pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralık olarak gönderildi. Yabancı futbolcu oynatmama felsefesinden ödün vermeyen Şeytan, altyapı oyuncularıyla Süper Lig'e çıkma konusunda geri adım attı. Daha önce Süper Lig hedefini 2020 yılı olarak belirleyen Başkan Özkan, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun isteği üzerine güçlü bir kadro kurup yeni sezonda şampiyonluk için oynayacaklarını dile getirdi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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