Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek evinde aldığı 5-1'lik Boluspor mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Altınordu, defans hattında sıkıntı yaşıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, önceki hafta Gaziantepspor deplasmanında direkt kırmızı kart gören stoper Uğur'a 3 maç men ve 6 bin 500 TL ceza verdi. Boluspor'a karşı forma giyemeyen tecrübeli savunmacı, Adanaspor (D) ve İstanbulspor karşılaşmalarında da kadroda yer alamayacak.İzmir ekibinde, Uğur'un yokluğunda Boluspor önünde savunmada görev alan genç stoper Recep de sarı kart cezalısı olduğu için Adana'ya götürülmeyecek. Devre arasında altyapı patentli stoperleri Seydi'yi kiralık olarak Kastamonuspor'a, Yusuf Yalçın'ı ise Sarıyer'e gönderen Altınordu'da ara transferde takıma katılan Hasan dışında stoper kalmadı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ön libero Deniz'i stopere çekip, orta sahada ise Berkay'a şans vermesi bekleniyor.