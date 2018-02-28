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Altınordu'da Kerim Alıcı 4 ay sahalardan uzak kalacak

Altınordu'dan yapılan açıklamaya göre sezon başından bu yana pubis sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Kerim Alıcı'nın, bu kez antrenmanda sol ayak iç ve dış yağ bağlarından sakatlandığı söylenildi.

Kaynak: AA
Altınordu'da Kerim Alıcı 4 ay sahalardan uzak kalacak
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28 Şubat 2018 13:41
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ameliyat edilen futbolcu Kerim Alıcı'nın yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sezon başında yaşadığı pubis sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Kerim Alıcı'nın, bu kez antrenmanda sol ayak iç ve dış yağ bağlarından sakatlandığı kaydedildi.

Yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat edilen genç futbolcunun, yaklaşık 4 ay sonra çalışmalara başlayabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerim Alıcı, sezona iyi bir başlangıç yaptığını, hem A takımda hem de Ümit Milli Takım'da forma şansı yakaladığını belirterek, "Üst üste geçirdiğim iki sakatlık çok üzücü. Dört aylık bir sürecin ardından yeniden eski formuma dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

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