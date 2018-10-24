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Altınordu'da Kemal'in sakatlığı zora soktu

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor'u 2-0 yenerek 4 maç sonra galibiyetle tanışan Altınordu'da golcü Kemal Rüzgar'ın sakatlığı camiada moral bozukluğuna sebep oldu.

Kaynak: AA
Altınordu'da Kemal'in sakatlığı zora soktu
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24 Ekim 2018 14:12
Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor'u 2-0 yenerek 4 maç sonra galibiyetle tanışan Altınordu'da golcü Kemal Rüzgar'ın sakatlığı moralleri bozdu.

Maçın sonlarına doğru sol dizine darbe alan gurbetçi futbolcu acılar içinde oyuna devam etmeye çalıştı.

İlk belirlemelere göre Kemal'in dizinde ödem ve zorlama tespit edildi. MR'ı çekilecek 23 yaşındaki gurbetçi futbolcunun pazar günü deplasmanda oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Eskişehirspor müsabakasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Alican da Ankara'da yer almayacak.

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