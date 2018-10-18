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Altınordu'da Kemal görev bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar, son haftalarda yükselen form grafiğiyle ilk 11'e göz kırpıyor.

Kaynak: DHA
Altınordu'da Kemal görev bekliyor
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18 Ekim 2018 11:19
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Kemal Rüzgar, son haftalarda yükselen form grafiğiyle ilk 11'e göz kırpıyor.

Kırmızı-lacivertli takımda attığı 2 golle en skorer oyuncu olan gurbetçi golcü, son olarak Göztepe ile oynanan hazırlık maçında rakip fileleri sarsarak teknik heyete, "Göreve hazırım" mesajı verdi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk 2 haftada ilk 11'de sahaya sürüp daha sonra oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde yedek soyundurduğu, 1 kez de kadroya almadığı 23 yaşındaki santrfor formayı kapmak için yoğun çaba gösteriyor. Şeytan'da forvette görev alan Serdar Deliktaş'ın ise 1 golü bulunuyor.

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