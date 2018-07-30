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Altınordu'da golcü sıkıntısı

Altınordu'da forvet sıkıntısı yaşanıyor. Geçen sezon 13 gol atan Mirkan'ın sözleşme yenilememesi, genç Fatih'in ise pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanmasıyla kadroda santrfor olarak sadece yeni transfer Kemal Rüzgar kaldı.

Kaynak: DHA
Altınordu'da golcü sıkıntısı
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30 Temmuz 2018 15:13
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet sıkıntısı yaşanıyor. Geçen sezon 13 gol atan Mirkan'ın sözleşme yenilememesi, genç Fatih'in ise pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanmasıyla kadroda santrfor olarak sadece yeni transfer Kemal Rüzgar kaldı.

Gurbetçi Kemal, hazırlık maçlarında sergilediği performansla geçer not alırken, yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefi koyan teknik heyet alternatifli bir kadro yaratmak ve ileri uçta forma rekabetini artırmak için golcü transferine öncelik verdi.

Listesinde yer alan Mehmet Akyüz, Sinan Bakış, Özgür Can Özcan ve Atabey Çiçek gibi forvetlerle anlaşamayan Lacivert-Kırmızılı ekip, alternatif isimlere yöneldi. İzmir temsilcisinin Süper Lig takımlarının kadrolarından elenecek santrforları gündemine aldığı ve hafta içinde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu hücum hattında forvetin yanı sıra sağ kanat ve orta sahaya da birer takviye istiyor. Altınordu, Fenerbahçe maçında sakatlanan sol bek Ali Mert'in yerine de oyuncu bakıyor.

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